В Киеве ВПЛ получили ордера на квартиры для временного проживания

Жилье является собственностью территориального общества столицы и предоставляется переселенцам бесплатно.

Изображение: freepik.com

В столичной мэрии вручили 64 ордера на новые квартиры внутренне перемещенным лицам для временного проживания. Жилье является собственностью территориального общества столицы и предоставляется переселенцам бесплатно.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сегодня 956 семей внутренне перемещенных лиц в городе нуждаются в жилье.

«Столица уже закупила 113 квартир, суммарной стоимостью почти 230 млн гривен, которые предоставляет бесплатно вынужденным переселенцам для временного проживания. Квартиры являются собственностью территориального общества Киева», – заявил он.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – в Киеве уже зарегистрировалось около 281 тысячи ВПЛ. Из них – более 55 тысяч детей.

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