Google прокладе підводний інтернет-кабель, який вперше зв'яже Південну Америку та Австралію

Колаж: sud.ua

Корпорація Google має намір прокласти новий океанічний інтернет-кабель, який вперше в історії з'єднає Південну Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон через Тихий океан. Про це повідомляє пресслужба Google.

Підводний кабельний маршрут, довжина якого становить майже 15 тисяч кілометрів, з'єднає Чилі, Французьку Полінезію та Австралію.

Проект назвали Humboldt, ймовірно, на честь географа Олександра Гумбольдта.

У компанії наголосили, що подібний кабель був метою уряду Чилі ще з 2016 року. І зараз компанія розпочинає співпрацю, щоб втілити ідею в реальність.

Вартість проекту - 400 мільйонів доларів.

Участь у прокладанні підводного кабелю також візьмуть чилійський інфраструктурний фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia та інші.

Кабель планують встановити до 2026 року.

