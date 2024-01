Google проложит подводный интернет-кабель, который впервые свяжет Южную Америку и Австралию

Кабель планируется установить до 2026 года.

Корпорация Google намерена проложить новый океанический интернет-кабель, впервые в истории соединяющий Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион через Тихий океан. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Подводный кабельный маршрут, протяженность которого составляет почти 15 тысяч километров, соединит Чили, Французскую Полинезию и Австралию.

Проект назвали Humboldt, вероятно, в честь географа Александра Гумбольдта.

В компании подчеркнули, что подобный кабель являлся целью правительства Чили еще с 2016 года. И сейчас компания начинает сотрудничество, чтобы претворить идею в реальность.

Стоимость проекта – 400 миллионов долларов.

Участие в прокладке подводного кабеля также примут чилийский инфраструктурный фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia и другие.

Кабель планируется установить до 2026 года.

