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В бундестазі розглядають закупівлю зброї для України в США

18:07, 9 квітня 2024
Німецький політик закликає до швидкої допомоги Україні.
В бундестазі розглядають закупівлю зброї для України в США
Джерело фото: bundestag.de
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Глава комітету бундестагу з питань закордонних справ Міхаель Рот у вівторок, 9 квітня, виступив з пропозицією щодо підтримки України, зокрема, шляхом закупівлі необхідної зброї у Сполучених Штатах та передачі її на фронт. Про це повідомляє німецьке медіа n-tv.

«Звичайно, Україна не програла війну. Але вона програла б війну, якби ми не продовжували підтримувати Україну всім необхідним», - заявив він.

Міхаель Рот відзначив, що останнім часом Росія зосередилась на руйнуванні, а не на дипломатії, що свідчить про її намір знищити Україну. Політик наголосив, що ситуація в Харкові нагадує те, що трапилося в Маріуполі, і закликав міжнародну спільноту пришвидшити ухвалення рішень щодо підтримки України.

«Тому я закликаю всіх нас в Європі знайти прагматичні та швидкі рішення. І якщо Україні потрібна більша протиповітряна оборона, то нам потрібно зазирнути у власні арсенали. Наприклад, що ще ми як європейці можемо виділити в плані Patriot? І якщо потрібно, ми повинні купити те, що потрібно Україні, в США і швидко надати це Україні», - підкреслив Рот.

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