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Жінка, яка пошкодила автомобіль ТЦК на Хмельниччині, заплатить 85 гривень штрафу

17:49, 9 квітня 2024
Суд призначив порушниці 85 гривень штрафу за напад на бус представників ТЦК та СП.
Жінка, яка пошкодила автомобіль ТЦК на Хмельниччині, заплатить 85 гривень штрафу
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Як повідомлялося, у мережі поширилося відео, на якому кілька жінок оточили автомобіль ТЦК на Хмельниччині, а одна з них побила вікна. Напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК.

Жінка, яка пошкодила бус працівників ТЦК на Хмельниччині, заплатить штраф. Про це йдеться у постанові Ізяславського районного суду Хмельницької області (справа № 675/506/24).

Так, суд оштрафував на 85 грн нападницю - машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Як вказано у матеріалах справи, 29 березня жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і дерев’яною палицею пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові.

У суді порушниця визнала вину та щиро розкаялася. Просила суд врахувати її важкий емоційний стан, пов’язаний із постійними переживаннями за сина, який є мобілізованим. Пообіцяла у подальшому протиправних дій не вчиняти.

Обставиною, що пом’якшила відповідальність порушниці, суд зарахував щире каяття. Окремо взяв до уваги те, що жінка раніше не притягувалася до відповідальності і факт того, що працює у дошкільному закладі.

Крім штрафу, жінка також має заплатити 605,6 грн судового збору.

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