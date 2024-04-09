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У Києві викрили фіктивний благодійний фонд, який зібрав 5 млн гривень начебто для дітей, постраждалих від війни

17:30, 9 квітня 2024
У Києві затримали трьох учасників фіктивного благодійного фонду у заволодінні грошима, які надходили від благодійників.
У Києві викрили фіктивний благодійний фонд, який зібрав 5 млн гривень начебто для дітей, постраждалих від війни
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві викрили трьох осіб, які стояли за фіктивним благодійним фондом, що, за офіційною версією, збирав кошти для дітей, постраждалих від війни. За даними слідства, зловмисники заволоділи навколо 5 мільйонами гривень, які надходили від благодійників. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи, які заволоділи грошима, зібраними від імені благодійного фонду начебто на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Учасники групи зареєстрували фіктивний благодійний фонд та створили call-центр, через який зверталися до підприємців, організацій та громадян з проханням пожертвувати кошти на допомогу дітям, які постраждали внаслідок воєнних подій. Однак, отримані кошти розподілялися між собою фігурантами, і лише малу частину грошей іноді пересилали на благодійність для маскування протиправних дій.

Правоохоронці під час обшуків вилучили докази незаконної діяльності. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а третьому обвинуваченому накладено цілодобовий домашній арешт.

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