В Киеве разоблачили фиктивный благотворительный фонд, который собрал 5 млн гривен якобы для детей, пострадавших от войны

В Киеве задержали трех участников фиктивного благотворительного фонда в завладении деньгами, которые поступали от благотворителей.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили трех человек, которые стояли за фиктивным благотворительным фондом, который, по официальной версии, собирал средства для детей, пострадавших от войны. По данным следствия, злоумышленники завладели около 5 миллионами гривен, которые поступали от благотворителей. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем членам группы, которые завладели деньгами, собранными от имени благотворительного фонда якобы на нужды пострадавших от войны детей (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Участники группы зарегистрировали фиктивный благотворительный фонд и создали call-центр, через который обращались к предпринимателям, организациям и гражданам с просьбой пожертвовать средства на помощь детям, пострадавшим в результате военных событий. Однако, полученные средства распределялись между собой фигурантами, и лишь малую часть денег иногда пересылали на благотворительность для маскировки противоправных действий.

Правоохранители во время обысков изъяли доказательства незаконной деятельности. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а третьему обвиняемому наложен круглосуточный домашний арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.