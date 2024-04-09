Национальный музей истории собирает средства на зачистку незаконно построенной «церкви-мафа»

Украинский музей отмечает, что демонтаж обойдется в около 772 тысячи гривен.

Источник фото: novynarnia.com

Национальный музей истории Украины объявил о начале сбора средств на демонтаж незаконно построенной "церкви-мафа" на территории музея по адресу: улица Волидимирская, 2. Об этом сообщили в музее.

"Нас часто спрашивают: когда демонтируют самовольное строительство на земельном участке Национального музея истории Украины, известное как "церковь-МАФ". Отвечаем: этот вопрос возможно решить уже в ближайшее время, но необходимо преодолеть еще один (надеемся, последний) этап на этом пути", - говорится в сообщении

Представители музея отметили, что, несмотря на решение суда о необходимости демонтажа незаконного сооружения, представители Московского патриархата до сих пор не выполнили это решение.

"На сегодня единственный способ выполнить решение суда и убрать с территории музея мусор - это осуществить авансирование расходов исполнительного производства от имени взыскателя - музея, привлекая специализированное предприятие, имеющее разрешение на проведение работ, связанных с повышенной опасностью", - пояснили в музее.

Отмечено, что по их подсчетам, смета на демонтаж и вывоз мусора составит 772 тысячи гривен.

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