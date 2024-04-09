TikTok создает приложение для обмена фото, похожее на Instagram

Соцсеть скоро запустит новое приложение для публикаций фотографий под названием TikTok Notes.

Фото из открытых источников

Популярная социальная сеть TikTok работает над запуском приложения для обмена фотографиями TikTok Notes, похожее на Instagram. Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что в последние несколько дней пользователи соцсети получали всплывающие уведомления о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

В этих сообщениях говорится, что скоро TikTok запустит «новую программу для публикаций фотографий» под названием TikTok Notes, а уже опубликованные фото-посты людей появятся в этой программе. Пользователи также могут отключить эту настройку, чтобы их сообщения из TikTok не попали в новое приложение.

Представитель соцсети подтвердил, что компания работает над приложением, но отметил, что пока он недоступен.

«В рамках нашей постоянной преданности инновациям в TikTok мы ищем способы предоставить нашему сообществу возможность создавать и делиться своим творчеством через фотографии и текст в специальном пространстве для этих форматов», - рассказали в TikTok.

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