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TikTok создает приложение для обмена фото, похожее на Instagram

17:12, 9 апреля 2024
Соцсеть скоро запустит новое приложение для публикаций фотографий под названием TikTok Notes.
TikTok создает приложение для обмена фото, похожее на Instagram
Фото из открытых источников
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Популярная социальная сеть TikTok работает над запуском приложения для обмена фотографиями TikTok Notes, похожее на Instagram. Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что в последние несколько дней пользователи соцсети получали всплывающие уведомления о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

В этих сообщениях говорится, что скоро TikTok запустит «новую программу для публикаций фотографий» под названием TikTok Notes, а уже опубликованные фото-посты людей появятся в этой программе. Пользователи также могут отключить эту настройку, чтобы их сообщения из TikTok не попали в новое приложение.

Представитель соцсети подтвердил, что компания работает над приложением, но отметил, что пока он недоступен.

«В рамках нашей постоянной преданности инновациям в TikTok мы ищем способы предоставить нашему сообществу возможность создавать и делиться своим творчеством через фотографии и текст в специальном пространстве для этих форматов», - рассказали в TikTok.

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