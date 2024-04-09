ВСП уволил судью Юлию Берлимову из-за отказа от прохождения квалифоценивания

Высший совет правосудия решил уволить судью Генического районного суда Херсонской области.

Источник фото: СМИ

Высший совет правосудия во вторник, 9 апреля, решил уволить судью Генического районного суда Херсонской области Берлимову Юлию Геннадиевну из-за отказа от прохождения квалификационного оценивания.

В ВСП объяснили, что решили уволить судью с должности на основании подпункта 4 пункта 16(1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины (в связи с отказом от квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности).

Кроме того, стало известно, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии ВСП не установила обстоятельств, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.