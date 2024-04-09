ВРП звільнила суддю Юлію Берлімову через відмову від проходження кваліфоцінювання

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Генічеського районного суду Херсонської області.

Джерело фото: ЗМІ

Вища рада правосуддя у вівторок, 9 квітня, вирішила звільнити суддю Генічеського районного суду Херсонської області Берлімову Юлію Геннадіївну через відмову від проходження кваліфікаційного оцінювання.

У ВРП пояснили, що вирішили звільнити суддю з посади на підставі підпункту 4 пункту 16(1) розділу XV «Перехідні положення» Конституції України (у зв’язку з відмовою від кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді).

Крім того, стало відомо, що Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановила обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.

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