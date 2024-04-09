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ВРП внесе Президентові подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

13:05, 9 квітня 2024
За результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановила обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Президентові подання про призначення 5 суддів до місцевих судів
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У вівторок, 9 квітня, Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

Арчакова Дмитра Валерійовича – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Бойко Алли Олександрівни – на посаду судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Павленка Романа Миколайовича – на посаду судді Ржищевського міського суду Київської області;

Войтюк Тетяни Леонідівни – на посаду судді Бродівського районного суду Львівської області;

Томашевського Олександра Олександровича – на посаду судді Казанківського районного суду Миколаївської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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