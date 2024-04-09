ВСП внесет Президенту представление о назначении 5 судей в местные суды

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии ВСП не установила обстоятельств, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

Во вторник, 9 апреля, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды:

Арчакова Дмитрия Валерьевича – на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Бойко Аллы Александровны – на должность судьи Городнянского районного суда Черниговской области;

Павленко Роман Николаевич – на должность судьи Ржищевского городского суда Киевской области;

Войтюк Татьяны Леонидовны – на должность судьи Бродовского районного суда Львовской области;

Томашевского Александра Александровича – на должность судьи Казанковского районного суда Николаевской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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