Во Львове мужчина нашел 20 кг ртути во время прогулки в лесопосадке

Спасатели изъяли из лесопосадки емкости с ртутью.

Во Львове во время прогулки в лесопосадке мужчина нашел емкости с ртутью. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет о 20 кг ртути.

Спасатели-химики при обследовании места находки обнаружили 4 единицы закрытых емкостей, общим количеством 20 кг.

Их изъяли и передали представителям органов власти для последующей утилизации.

Ранее мы писали, что 20 кг ртути обнаружили в Днепровском районе Киева возле железнодорожных путей.

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