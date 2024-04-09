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В Верховном Суде обсудили пути усовершенствования нормативного регулирования оплаты труда помощников судей

13:01, 9 апреля 2024
По результатам встречи принято решение о подготовке совместного обращения в Кабмин по реформированию оплаты труда помощников судей.
В Верховном Суде обсудили пути усовершенствования нормативного регулирования оплаты труда помощников судей
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В понедельник, 8 апреля, в Верховном Суде состоялась встреча, на которой обсуждены возможные пути усовершенствования регулирования оплаты труда помощников судей, формирования единых подходов и определения стандартов оплаты труда государственных служащих и работников патронатной службы в системе правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

До участі в обговоренні долучилися члени робочої групи з основних принципів судового менеджменту ВС, керівництво Апарату ВС, керівник апарату Вищого антикорупційного суду, керівники секретаріатів Конституційного Суду України, Вищої ради правосуддя, т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України, член Ради суддів України, помічник Голови ВС та інші зацікавлені особи.

У ВС заначили, що із 2024 року в Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1409). Її метою було підвищення престижу держави та її конкурентоспроможності як роботодавця, створення можливості залучати та утримувати на державній службі найбільш кваліфікованих фахівців, зокрема, шляхом підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частини та обмеження варіативної частини (яка може змінюватися за рішенням керівника) у структурі заробітної плати на індивідуальному рівні й фонду заробітної плати кожного державного органу (частка сталої частини заробітної плати повинна становити не менш як 70 %, а варіативної частини – не більш як 30 %), зменшення та усунення розриву в оплаті праці державних службовців.

Утім, запроваджена система оплати праці не охоплює працівників державних органів, які не є державними службовцями, – працівників патронатних служб, зокрема помічників суддів. При цьому саме на помічників суддів покладено одну з найбільш важливих функцій в організаційному забезпеченні процесуальної діяльності судів. Однак гарантований державою посадовий оклад помічників суддів у структурі оплати праці неспівмірний із посадовими окладами державних службовців апарату суду.

Відсутність реформування системи оплати праці помічників суддів унеможливлює реалізацію одного з напрямів затвердженої урядом Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки – підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частини й обмеження варіативної частини заробітної плати, а також зменшення та усунення розриву в оплаті праці.

У Верховному Суді додали, що за результатами зустрічі прийнято рішення про підготовку спільного звернення до Кабінету Міністрів України щодо реформування оплати праці помічників суддів шляхом прийняття змін до відповідної постанови або прийняття окремої постанови, яка унормовуватиме зазначене з урахуванням специфіки патронатної служби органів системи правосуддя та сприятиме посиленню ролі сталої частини й обмеження варіативної частини їхньої заробітної плати, а також зменшенню та усуненню розриву в оплаті праці порівняно з іншими працівниками апаратів судів.

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