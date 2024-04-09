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Правоохранители зафиксировали более 50 случаев казней украинских военнопленных

15:43, 9 апреля 2024
Правоохранители расследуют 27 уголовных производств по казням украинских военнопленных.
Правоохранители зафиксировали более 50 случаев казней украинских военнопленных
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По данным правоохранителей, с марта 2022 года известно о 54 случаях казней украинских военнопленных со стороны российских оккупантов. Об этом рассказал руководитель Департамента Офиса Генерального прокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях войны Юрий Белоусов.

По данным правоохранителей, в наличии есть 27 уголовных производств, которые касаются фактов казни украинских военнопленных. Белоусов отметил, что расследуются все случаи этого ужасного нарушения международного права, а также прилагаются усилия для выяснения деталей каждого инцидента.

Он особо отметил важность осторожности и ответственного отношения к разглашению личной информации погибших военнопленных. Руководитель Департамента призвал всех помнить о семьях и близких погибших, воздержаться от чрезмерных комментариев и преждевременного разглашения имен и личной информации.

Относительно случая, который произошел возле Крынок на Херсонщине и был опубликован в соцсетях, Белоусов подтвердил, что этот инцидент предварительно подтвержден, но детали еще проверяются.

"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это - не единичный случай, а свидетельство политики рф", - рассказал Белоусов.

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