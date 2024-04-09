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Правоохоронці зафіксували більш як 50 випадків страт українських військовополонених

15:43, 9 квітня 2024
Правоохоронці розслідують 27 кримінальних проваджень щодо страт українських військовополонених.
Правоохоронці зафіксували більш як 50 випадків страт українських військовополонених
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За даними правоохоронців, з березня 2022 року відомо про 54 випадки страт українських військовополонених з боку російських окупантів. Про це розповів керівник Департаменту Офісу Генерального прокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах війни Юрій Бєлоусов.

За даними правоохоронців, в наявності є 27 кримінальних проваджень, які стосуються фактів страти українських військовополонених. Бєлоусов зазначив, що розслідуються всі випадки цього жахливого порушення міжнародного права, а також докладаються зусилля для з'ясування деталей кожного інциденту.

Він особливо відзначив важливість обережності та відповідального ставлення до розголошення особистої інформації загиблих військовополонених. Керівник Департаменту закликав усіх пам’ятати про родини та близьких загиблих, утриматися від надмірних коментарів та передчасного розголошення імен та особистої інформації.

Щодо випадку, який відбувся біля Кринок на Херсонщині та був опублікований в соцмережах, Бєлоусов підтвердив, що цей інцидент попередньо підтверджений, але деталі ще перевіряються.

«По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики рф», – розповів Бєлоусов.

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