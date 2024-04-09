У Львові чоловік знайшов 20 кг ртуті під час прогулянки в лісопосадці

Рятувальники вилучили з лісопосадки ємності з ртуттю.

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У Львові під час прогулянки в лісопосадці чоловік знайшов ємності з ртуттю. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, мова йде про 20 кг ртуті.

Рятувальники-хіміки під час обстеження місця знахідки виявили 4 одиниці закритих ємностей, загальною кількістю 20 кг.

Їх вилучили та передали представникам органів влади для подальшої утилізації.

Раніше ми писали, що 20 кг ртуті виявили у Дніпровському районі Києва біля залізничних колій.

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