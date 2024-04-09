TikTok створює застосунок для обміну фото, схожий на Instagram

Соцмережа незабаром запустить нову програму для публікацій фотографій під назвою TikTok Notes.

Фото з відкритих джерел

Популярна соціальна мережа TikTok працює над запуском застосунку для обміну фотографіями TikTok Notes, схожий на Instagram. Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що протягом останніх кількох днів користувачі соцмережі отримували спливаючі сповіщення про новий застосунок TikTok Notes для обміну фотографіями.

У цих повідомленнях йдеться, що незабаром TikTok запустить «нову програму для публікацій фотографій» під назвою TikTok Notes, а вже опубліковані фото-пости людей зʼявляться у тій програмі. Користувачі також можуть вимкнути це налаштування, аби їхні дописи з TikTok не потрапили до нового застосунку.

Представник соцмережі підтвердив, що компанія працює над застосунком, але зазначив, що поки він недоступний.

«У рамках нашої постійної відданості інноваціям у TikTok ми шукаємо способи надати нашій спільноті можливість створювати та ділитися своєю творчістю через фотографії та текст у спеціальному просторі для цих форматів», — розповіли у TikTok.

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