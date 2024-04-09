Національний музей історії збирає кошти на зачищення незаконно спорудженої «церкви-мафу»

Український музей зазначає, що демонтаж обійдеться у близько 772 тисячі гривень.

Джерело фото: novynarnia.com

Національний музей історії України оголосив про початок збору коштів на демонтаж незаконно спорудженої «церкви-мафу» на території музею за адресою: вулиця Волидимирська, 2. Про це повідомили у музеї.

«Нас часто запитують: коли демонтують самочинне будівництво на земельній ділянці Національного музею історії України, відоме як «церква-МАФ». Відповідаємо: це питання можливо вирішити вже найближчим часом, але необхідно здолати ще один (сподіваємося, останній) етап на цьому шляху», – йдеться у повідомленні

Представники музею зауважили, що, незважаючи на рішення суду про необхідність демонтажу незаконної споруди, представники Московського патріархату досі не виконали це рішення.

«На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою», – пояснили у музеї.

Зазначено, що за їхніми підрахунками, кошторис на демонтаж та вивезення сміття складатиме 772 тисячі гривень.

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