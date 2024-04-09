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Женщина, повредившая автомобиль ТЦК в Хмельницкой области, заплатит 85 гривен штрафа

17:49, 9 апреля 2024
Суд назначил нарушительнице 85 гривен штрафа за нападение на бус представителей ТЦК и СП.
Женщина, повредившая автомобиль ТЦК в Хмельницкой области, заплатит 85 гривен штрафа
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Как сообщалось, в сети распространилось видео, на котором несколько женщин окружили автомобиль ТЦК в Хмельницкой области, а одна из них разбила окна. Нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК.

Женщина, повредившая бус работников ТЦК в Хмельницкой области, заплатит штраф. Об этом говорится в постановлении Изяславского районного суда Хмельницкой области (дело 675/506/24).

Так, суд оштрафовал на 85 грн нарушительницу – машинистку по стирке белья Куновского заведения дошкольного образования «Березка» за совершение мелкого хулиганства (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях).

Как говорится в материалах дела, 29 марта женщина, находясь вблизи местного дома культуры, выражалась нецензурной бранью в сторону представителей ТЦК и СП и деревянной палкой повредила окна в автомобиле Mercedes-Benz, которым передвигались военные.

В суде нарушительница признала вину и искренне раскаялась. Просила суд учесть ее тяжелое эмоциональное состояние, связанное с постоянными переживаниями за сына, мобилизованного. Пообещала в дальнейшем противоправные действия не совершать.

Обстоятельством, смягчившим ответственность нарушительницы, суд засчитал искреннее раскаяние. Отдельно учел то, что женщина ранее не привлекалась к ответственности и факт того, что работает в дошкольном заведении.

Кроме штрафа женщина также должна заплатить 605,6 грн судебного сбора.

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