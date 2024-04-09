В бундестаге рассматривают закупку оружия для Украины в США

Немецкий политик призывает к скорейшей помощи Украине.

Источник фото: bundestag.de

Глава комитета бундестага по вопросам иностранных дел Михаэль Рот во вторник, 9 апреля, выступил с предложением по поддержке Украины, в частности, путем закупки необходимого оружия в Соединенных Штатах и передачи его на фронт. Об этом сообщает немецкое медиа n-tv.

"Конечно, Украина не проиграла войну. Но она проиграла бы войну, если бы мы не продолжали поддерживать Украину всем необходимым", - заявил он.

Михаэль Рот отметил, что в последнее время Россия сосредоточилась на разрушении, а не на дипломатии, что свидетельствует о ее намерении уничтожить Украину. Политик отметил, что ситуация в Харькове напоминает то, что случилось в Мариуполе, и призвал международное сообщество ускорить принятие решений по поддержке Украины.

"Поэтому я призываю всех нас в Европе найти прагматичные и быстрые решения. И если Украине нужна большая противовоздушная оборона, то нам нужно заглянуть в собственные арсеналы. Например, что еще мы как европейцы можем выделить в плане Patriot? И если нужно, мы должны купить то, что нужно Украине, в США и быстро предоставить это Украине", - подчеркнул Рот.

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