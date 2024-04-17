Китів та дельфінів у Тихому океані офіційно визнали «юридичними особами»: це сприятиме захисту морських ссавців

Присвоєння китам і дельфінам статусу юрособи може призвести до впровадження різних заходів для їхньої безпеки.

Китів та дельфінів офіційно визнали «юридичними особами». Відповідний договір, який визнає правосубʼєктність морських ссавців, уклали вожді тихоокеанських корінних народів з Островів Кука, Французької Полінезії, Нової Зеландії та Тонги. Про це повідомляє The Conversation.

Лідери вважають, що надання тваринам статусу юридичних осіб сприятиме захисту китів як національного надбання та легендарного предка корінного народу маорі.

Віцепрезидентка новозеландської природоохоронної організації Conservation International Aotearoa Мере Такоко привітала підписання угоди, яка отримала назву He Whakaputanga Moana — перекладається як «океанічна декларація маорі».

«Прекрасний і смиренний тиждень, проведений в компанії короля маорі та вождів Островів Кука і Таїті, які підписали декларацію He Whakaputanga Moana, щоб надати статус юридичної особи нашим предкам — тохорі (киту)», — зазначила Такоко.

Як відомо, китоподібні стикаються з різними прямими та непрямими загрозами через дії людини. Китобійний промисел призвів до значного скорочення популяції. Так, за минуле століття комерційне полювання на китів убило 2,9 мільйона представників. І хоча Міжнародна китобійна комісія й запровадила мораторій на китобійний промисел з 1986 року, в деяких регіонах він досі процвітає.

Крім того, шумове забруднення, рибальство, видобуток корисних копалин на морському дні та зміна клімату також дуже шкодить тваринам і скорочує чисельність популяцій.

Також масивні судна на великій швидкості часто «наїжджають» на китів — зіткнення з кораблями навіть визнали однією з головних причин смертності цих тварин.

Присвоєння китам і дельфінам статусу юридичної особи може призвести до впровадження різних заходів для їхньої безпеки, як-от альтернативних судноплавних маршрутів, зниження швидкості кораблів та загалом запобіганню інших дій людини, які призводять до смертності тварин.

Країни Тихоокеанського регіону зможуть застосовувати до порушників кримінальні покарання. Але яка ступінь правового захисту китів і дельфінів та які потенційні покарання чекають на їхніх кривдників — поки невідомо.

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