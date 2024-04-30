У Харкові перейменували станції метро та низку вулиць

Станція харківського метро «Пушкінська» змінила назву на «Ярослава Мудрого».

Фото: Суспільне

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У Харкові перейменували станції метро «Пушкінська» та «Південний вокзал». Про це повідомила Харківська міськрада.

Так, станція метро «Пушкінська» тепер називатиметься станцією «Ярослава Мудрого», а «Південний вокзал» - «Вокзальна».

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про перейменування 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною-агресором.

Зокрема, вулиця Новгородська стала Європейською, Нижегородська - Письменницькою, вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

Гур’євська стала Канадською. З’явилися вулиця на честь родин промисловців і меценатів Харитоненків і Кенігів. Є перейменування на честь письменників Всеволода Нестайка, Олени Пчілки, вбитого росінами під час окупації Ізюмщини Володимира Вакуленка.

Вулиця Спартака носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса, який опублікував у зарубіжній пресі правду про Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

Також змінила назву колишня вулиця Достоєвського, тепер вона - Силікатна.

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