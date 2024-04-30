В Харькове переименовали станции метро и ряд улиц

Станция харьковского метро «Пушкинская» сменила название на «Ярослава Мудрого».

Фото: Суспильне

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В Харькове переименовали станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал». Об этом сообщил Харьковский горсовет.

Так, станция метро «Пушкинская» теперь будет называться станцией «Ярослава Мудрого», а «Южный вокзал» – «Вокзальная».

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о переименовании 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором.

В частности, улица Новгородская стала Европейской, Нижегородская – Писательской, улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.

Гурьевская стала Канадской. Появились улица в честь семей промышленников и меценатов Харитоненко и Кенигов. Есть переименование в честь писателей Всеволода Нестайко, Елены Пчилки, убитого россиянами во время оккупации Изюмщины Владимира Вакуленко.

Улица Спартака будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса, опубликовавшего в зарубежной печати правду о Голодоморе в Украине 1932-1933 гг.

Также сменила название бывшая улица Достоевского, теперь она – Силикатная.

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