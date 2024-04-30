Рада Європи спростувала відступ України від зобов'язань за Конвенцією з прав людини

За інформацією Ради Європи, обсяг відступів був скорочений.

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Рада Європи оприлюднила офіційне уточнення стосовно повідомлення, що надійшло від України про відступи від певних положень Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомляє «Європейська правда».

У повідомленні Ради Європи нагадується, що Україна вже у 2022 році дала звіт про відступи від декількох статей зазначеної конвенції через російську агресію та воєнний стан. Зазначається, що Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Однак, на 4 квітня 2024 року, як зазначається у роз'ясненні Ради, обсяг відступів був значно зменшений.

«Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року – всупереч повідомленням деяких ЗМІ, що ґрунтуються на неправдивій інформації – обсяг відступів був значно скорочений», – йдеться в роз'ясненні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Україна подала оновлене повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи про відступ від норм Конвенції про захист прав людини за статтею 15 у зв’язку з введенням воєнного стану. Мін’юст роз'яснив, що означає відступ від зобов'язань за Конвенцією з прав людини.

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