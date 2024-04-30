Совет Европы опроверг отступление Украины от обязательств по Конвенции по правам человека

По информации Совета Европы, объем отступлений был сокращен.

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Совет Европы обнародовал официальное уточнение относительно сообщения, поступившего от Украины об отступлениях от определенных положений Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении Совета Европы напоминается, что Украина уже в 2022 году дала отчет об отступлениях от нескольких статей указанной конвенции из-за российской агрессии и военного положения. Отмечается, что Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. Однако, на 4 апреля 2024 года, как отмечается в разъяснении Совета, объем отступлений был значительно уменьшен.

"Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. По состоянию на 4 апреля 2024 года - вопреки сообщениям некоторых СМИ, основанных на ложной информации - объем отступлений был значительно сокращен", - говорится в разъяснении.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина подала обновленное сообщение Генеральному секретарю Совета Европы об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека по статье 15 в связи с введением военного положения. Министерство юстиции разъяснило, что означает отступление конвенции по правам человека.

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