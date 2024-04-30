У парку Кіото в Києві відкрили оновлений сад каменів, фото

Цей парк відомий найбільшою в Європі алеєю сакур.

Джерело фото: КМДА

У столиці у парку Кіото відкрився оновлений сад каменів. Участь у відкритті прийняв Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Як пишуть у КМДА, ініціатором проєкту стало Посольство Японії в Україні. Парк Кіото знають не тільки у Києві, а й у багатьох країнах. Бо тут висаджена одна з найбільших в Європі алея сакур.

«Цвітіння квітів сакури в парку Кіото символізує дружбу між нашими народами. Дуже важливо, що між нами є цей історичний та культурний зв’язок. Ми і надалі будемо зміцнювати нашу дружбу та допомагати один одному. Бажаю якнайскорішої Перемоги українському народу!» – зазначив Мацуда Кунінорі.

Джерело фото: КМДА

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