Які податкові наслідки мають втрати пального через війну: роз’яснення

Суб’єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, зобов’язані скласти акцизну накладну на такі операції в одному примірнику та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Податкова служба у Тернопільській області розповідає, які податкові наслідки мають втрати пального через війну.

Зазначається, що відповідно до пп. 216.3 ПКУ податкове зобов’язання з акцизного податку щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо, зокрема, платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим.

Втрати пального внаслідок військової агресії рф підлягають відображенню в податковому обліку на підставі первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням положень ст. 231 ПКУ.

Суб’єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, зобов’язані скласти акцизну накладну на такі операції в одному примірнику (код операції для складання в одному примірнику – 2) та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

При цьому тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», реєстрація в ЄРАН акцизних накладних здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

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