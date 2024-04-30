Какие налоговые последствия имеют потери топлива из-за войны: разъяснение

Субъекты хозяйствования, являющиеся плательщиками акцизного налога по реализации горючего, обязаны составить акцизную накладную на такие операции в одном экземпляре и зарегистрировать в Едином реестре акцизных накладных

Налоговая служба в Тернопольской области рассказывает, какие налоговые последствия имеют потери горючего из-за войны.

Отмечается, что согласно пп. 216.3 НКУ налоговое обязательство по акцизному налогу по потерянному подакцизному товару (продукции) не возникает, если, в частности, налогоплательщик документально зафиксировал эти потери и предоставил контролирующим органам необходимые доказательства того, что соответствующий подакцизный товар (продукция) потерян в результате аварии, пожара, наводнения или других форс-мажорных обстоятельств и его использования на таможенной территории Украины невозможно.

Потери горючего в результате военной агрессии рф подлежат отражению в налоговом учете на основании первичных документов, составленных в соответствии с Законом Украины от 16.07.1999 №996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и с учетом положений ст. 231 НКУ.

Субъекты хозяйствования, являющиеся плательщиками акцизного налога по реализации горючего, обязаны составить акцизную накладную на такие операции в одном экземпляре (код операции для составления в одном экземпляре – 2) и зарегистрировать в Едином реестре акцизных накладных (далее – ЕРАН).

При этом временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденным Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX «О утверждение Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», регистрация в ЕРАН акцизных накладных осуществляется с учетом особенностей, определенных в пп. 69.1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

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