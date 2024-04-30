Прокуратура просит суд обязать владельца «Здания бань купца Михаила Бубнова» заключить охранный договор

Владельца объекта культурного наследия обвиняют в отсутствии гарантий защиты «Здания бань купца Михаила Бубнова».

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с требованием обязать владельца объекта культурного наследия - "Здания бань купца Михаила Бубнова" - заключить охранный договор и восстановить объект до надлежащего состояния. По данным прокуратуры, это здание, расположенное по адресу улица Набережно-Крещатицкая, 13 в Подольском районе Киева, является частью исторического наследия города. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

История этого здания насчитывает более века. В XIX веке на этом участке Михаил Бубнов, купец 3-й гильдии, построил усадьбу, где функционировали общественные бани. С учетом исключительной архитектурной ценности и оригинального стиля, этот объект является важным культурным наследием города.

Однако, владелец здания отказывается от заключения охранного договора, что приводит к отсутствию гарантий защиты этого объекта предусмотренных законодательством. Кроме того, сейчас здание находится в аварийном состоянии, а сам владелец проводит демонтаж крыши, угрожая дальнейшему сохранению этого исторического памятника.

Обращение прокуратуры в суд имеет целью восстановление правовой охраны объекта культурного наследия и предотвращения его незаконного разрушения.

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