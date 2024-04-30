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Прокуратура просить суд зобов’язати власника «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова» укласти охоронний договір

20:32, 30 квітня 2024
Власника об'єкта культурної спадщини звинувачують у відсутності гарантій захисту «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова».
Прокуратура просить суд зобов’язати власника «Будівлі лазень купця Михайла Бубнова» укласти охоронний договір
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з вимогою зобов'язати власника об'єкту культурної спадщини - "Будівлі лазень купця Михайла Бубнова" - укласти охоронний договір та відновити об'єкт до належного стану. За даними прокуратури, ця будівля, розташована за адресою вулиця Набережно-Хрещатицька, 13 у Подільському районі Києва, є частиною історичного спадку міста. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Історія цієї будівлі налічує понад століття. У XIX столітті на цій ділянці Михайло Бубнов, купець 3-ї гільдії, збудував садибу, де функціонували громадські лазні. З урахуванням виняткової архітектурної цінності та оригінального стилю, цей об'єкт є важливим культурним спадком міста.

Проте, власник будівлі відмовляється від укладення охоронного договору, що призводить до відсутності гарантій захисту цього об'єкта передбачених законодавством. Крім того, наразі будівля перебуває в аварійному стані, а сам власник проводить демонтаж даху, загрожуючи подальшому збереженню цього історичного пам'ятника.

Звернення прокуратури до суду має на меті відновлення правової охорони об'єкта культурної спадщини та запобігання його незаконному руйнуванню.

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