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Франція створює спеціальну робочу групу для боротьби з насильством в армії

20:31, 10 травня 2024
Міністр оборони Франції заявив про створення робочої групи для захисту жертв і покарання винних у насильстві в армії.
Франція створює спеціальну робочу групу для боротьби з насильством в армії
Джерело фото: mil.in.ua
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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив про створення спеціальної робочої групи з метою захисту жертв і покарання винних у випадках сексуального насильства в армії. Цю ініціативу він оголосив у своїй статті, опублікованій в газеті Le Monde, повідомляє Reuters.

Міністр заявив, що ця робоча група буде переглядати дисциплінарні провадження та розробляти конкретні рекомендації для командирів. Її очолить генеральний інспектор збройних сил та жандармерії.

«Солдати вступають до армії Франції, щоб захищати, а не нападати. Тому, якщо ви стали жертвою сексуального насильства або домагань, навіть як військовий, це робить вас жертвою», - підкреслив Лекорню у своїй статті.

Робоча група має оцінити превентивні заходи, захист жертв та санкції проти агресорів до кінця травня. Висновки та рекомендації будуть представлені парламенту.

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