У ВАКС повідомили про наявність вакантної посади

У Антикорсуді шукають помічника судді.

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У Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансія помічника судді, який здійснює розгляд справ по суті пред’явленого обвинувачення та цивільних справ щодо необґрунтованих активів. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Вимоги до кандидатів: відмінні знання норм КК, КПК, ЦК, ЦПК та інших норм законодавства, а також практики Верховного Суду щодо справ, які підсудні ВАКС.

Зазначається, що перевагою буде наявність досвіду на посаді помічника судді.

«Запрошую бажаючих до кінця дня 24.05.2024 року надсилати резюме [email protected]», - повідомив він.

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