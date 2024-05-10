В ВАКС сообщили о наличии вакантной должности

В Антикорсуде ищут помощника судьи.

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В Высшем антикоррупционном суде открылась вакансия помощника судьи, который рассматривает дела по существу предъявленного обвинения и гражданских дел относительно необоснованных активов. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Требования к кандидатам: отличные знания норм УК, УПК, ГК, ГПК и других норм законодательства, а также практики Верховного Суда по делам, подсудимым ВАКС.

Отмечается, что преимуществом будет наличие опыта в должности помощника судьи.

«Приглашаю желающих до конца дня 24.05.2024 года отправлять резюме [email protected]», – сообщил он.

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