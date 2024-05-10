Франция создает специальную рабочую группу для борьбы с насилием в армии

Министр обороны Франции заявил о создании рабочей группы для защиты жертв и наказания виновных в насилии в армии.

Источник фото: mil.in.ua

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил о создании специальной рабочей группы с целью защиты жертв и наказания виновных в случаях сексуального насилия в армии. Эту инициативу он объявил в своей статье, опубликованной в газете Le Monde, сообщает Reuters.

Министр заявил, что эта рабочая группа будет пересматривать дисциплинарные производства и разрабатывать конкретные рекомендации для командиров. Ее возглавит генеральный инспектор вооруженных сил и жандармерии.

"Солдаты вступают в армию Франции, чтобы защищать, а не нападать. Поэтому, если вы стали жертвой сексуального насилия или домогательств, даже как военный, это делает вас жертвой", - подчеркнул Лекорню в своей статье.

Рабочая группа должна оценить превентивные меры, защиту жертв и санкции против агрессоров до конца мая. Выводы и рекомендации будут представлены парламенту.

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