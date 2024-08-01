Демократична партія США починає голосувати за висування Камали Гарріс у президенти

Як очікується, після електронного голосування Камалу Гарріс затвердять кандидаткою в президенти на виборах 2024 року.

Делегати з'їзду Демократичної партії США розпочали електронне голосування, за результатами якого віцепрезидента США Камалу Гарріс затвердять кандидаткою в президенти на виборах 2024 року. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Вказується, що голосування розпочалося в четвер о 09:00 ранку за часом східного узбережжя США (16:00 за Києвом), воно завершиться в понеділок о 18:00 вечора за часом східного узбережжя США (01:00 за Києвом у вівторок).

В електронних бюлетенях, які отримають делегати з'їзду Демократичної партії, є лише ім'я Камали Гарріс.

За даними партії, 3923 делегати, що представляють різні регіони країни, раніше подали петицію з проханням внести ім'я Гарріс до бюлетеня.

Для офіційного висунення кандидатом у президенти її мають підтримати щонайменше 1976 делегатів.

Таким чином офіційне затвердження Гарріс може відбутися на два тижні раніше Демократичної конвенції (з'їзду), яка відкриється 19 серпня в Чикаго. Там також відбудеться голосування, але воно вже матиме суто церемоніальний характер.

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