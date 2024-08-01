Практика судов
  1. В мире

Демократическая партия США начинает голосовать за выдвижение Камалы Харрис в президенты

17:48, 1 августа 2024
Как ожидается, после электронного голосования Камала Харрис утвердят кандидатом в ​​президенты на выборах 2024 года.
Демократическая партия США начинает голосовать за выдвижение Камалы Харрис в президенты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Делегаты съезда Демократической партии США приступили к электронному голосованию, по результатам которого вице-президента США Камала Харрис утвердят кандидатом в ​​президенты на выборах 2024 года. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Указывается, что голосование началось в четверг в 09:00 по восточному побережью США (16:00 по Киеву), оно завершится в понедельник в 18:00 по восточному побережью США (01:00 по Киеву во вторник).

В электронных бюллетенях, которые получат делегаты съезда Демократической партии, есть только имя Камалы Харрис.

По данным партии, 3923 делегата, представляющие разные регионы страны, ранее подали петицию с просьбой внести имя Харрис в бюллетень.

Для официального выдвижения кандидатом в президенты ее должны поддержать не менее 1976 делегатов.

Таким образом, официальное утверждение Харрис может состояться на две недели раньше Демократической конвенции (съезда), которая откроется 19 августа в Чикаго. Там также состоится голосование, но оно уже будет носить сугубо церемониальный характер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.

Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

Государственные служащие продолжают увольняться с госслужбы, негативные кадровые тенденции усиливаются – НАДС

На государственной службе не хватает около 35 тысяч госслужащих.

Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду