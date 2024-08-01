Демократическая партия США начинает голосовать за выдвижение Камалы Харрис в президенты

Как ожидается, после электронного голосования Камала Харрис утвердят кандидатом в ​​президенты на выборах 2024 года.

Делегаты съезда Демократической партии США приступили к электронному голосованию, по результатам которого вице-президента США Камала Харрис утвердят кандидатом в ​​президенты на выборах 2024 года. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Указывается, что голосование началось в четверг в 09:00 по восточному побережью США (16:00 по Киеву), оно завершится в понедельник в 18:00 по восточному побережью США (01:00 по Киеву во вторник).

В электронных бюллетенях, которые получат делегаты съезда Демократической партии, есть только имя Камалы Харрис.

По данным партии, 3923 делегата, представляющие разные регионы страны, ранее подали петицию с просьбой внести имя Харрис в бюллетень.

Для официального выдвижения кандидатом в президенты ее должны поддержать не менее 1976 делегатов.

Таким образом, официальное утверждение Харрис может состояться на две недели раньше Демократической конвенции (съезда), которая откроется 19 августа в Чикаго. Там также состоится голосование, но оно уже будет носить сугубо церемониальный характер.

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