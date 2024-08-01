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Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

17:39, 1 августа 2024
Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.
Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов
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Кабмин постановлением от 31 июля №865 «Об осуществлении в 2024 году сделок с государственным долгом и гарантированным государством долгом» остановил некоторые платежи по долговым обязательствам Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 31 июля подписал закон №3880-ІХ, согласно которому Кабмин уполномочивается принимать решение о временной остановке платежей по всем или некоторым соответствующим долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства.

По этому закону в случае принятия Правительством решения о временной остановке платежей по всем или некоторым соответствующим долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства относительно соответствующих долговых обязательств, в отношении которых принято такое решение, временно останавливается принудительная реализация любого имущества субъектов моратория, действие Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», а Казначейство останавливает списание средств на исполнение обязательств.

Постановление Кабмина вступило в силу 1 августа.

Отже, з метою ефективного управління державним боргом в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів постановив наступне.

Здійснити правочин щодо переведення гарантованого державою боргу за запозиченнями, залученими у 2021 році під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (облігації (єврооблігації), до державного боргу шляхом обміну, включаючи отримання згоди на обов’язковий обмін, боргових зобов’язань, які виникли за такими запозиченнями, на облігації зовнішніх державних позик України 2024 року.

Затвердити Основні умови правочинів з державним боргом, які здійснюються у 2024 році, та умови правочину щодо переведення гарантованого державою боргу за запозиченнями, залученими у 2021 році під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (облігації (єврооблігації), до державного боргу, у зв’язку з якими здійснюється розміщення (емісія) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року.

Установити, що положення постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. №186 «Про розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик» не застосовуються до облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Основних умовах.

У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 р. здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону України “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами”.

Міністерству фінансів доручено:

1) здійснити розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року відповідно до Основних умов;

2) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Основних умовах;

3) у зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом забезпечити здійснення плати за згоду у розмірі, що не перевищує 246 млн. доларів США;

4) забезпечити тимчасове зупинення здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону України “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами”.

Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури у зв’язку із здійсненням правочину щодо переведення доручено забезпечити здійснення плати за згоду у розмірі, що не перевищує 8,75 млн. доларів США.

Державній казначейській службі – тимчасово зупинити здійснення операцій з коштами, передбаченими у державному бюджеті для здійснення витрат на погашення та обслуговування боргових зобов’язань держави, пов’язаних із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами».

Міністрові фінансів  доручається укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із здійсненням правочинів з державним боргом та правочину щодо переведення відповідно до Основних умов.

Автор: Наталя Мамченко 

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