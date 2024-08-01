Кабмін тимчасово зупинив платежі за деякими боргами України, пов’язаними із сплатою відсотків за облігаціями зовнішніх держпозик

Казначейству доручено тимчасово зупинити здійснення операцій з коштами, передбаченими у бюджеті для здійснення витрат на погашення та обслуговування певних боргових зобов’язань.

Кабмін постановою від 31 липня №865 «Про здійснення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом» зупинив деякі платежі за борговими зобов’язаннями України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 31 липня підписав закон №3880-ІХ, за яким Кабмін уповноважується ухвалювати рішення про тимчасове зупинення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави.

За цим законом у разі прийняття Урядом рішення про тимчасове зупинення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави щодо відповідних боргових зобов’язань, стосовно яких прийнято таке рішення, тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб’єктів мораторію, дія Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», а Казначейство зупиняє списання коштів на виконання зобов’язань.

Постанова Кабміну набула сили 1 серпня.

Отже, з метою ефективного управління державним боргом в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів постановив наступне.

Здійснити правочин щодо переведення гарантованого державою боргу за запозиченнями, залученими у 2021 році під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (облігації (єврооблігації), до державного боргу шляхом обміну, включаючи отримання згоди на обов’язковий обмін, боргових зобов’язань, які виникли за такими запозиченнями, на облігації зовнішніх державних позик України 2024 року.

Затвердити Основні умови правочинів з державним боргом, які здійснюються у 2024 році, та умови правочину щодо переведення гарантованого державою боргу за запозиченнями, залученими у 2021 році під державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (облігації (єврооблігації), до державного боргу, у зв’язку з якими здійснюється розміщення (емісія) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року.

Установити, що положення постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. №186 «Про розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик» не застосовуються до облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Основних умовах.

У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 р. здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону України “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами”.

Міністерству фінансів доручено:

1) здійснити розміщення (емісію) облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року відповідно до Основних умов;

2) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України 2024 року, умови розміщення (емісії) яких визначено в Основних умовах;

3) у зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом забезпечити здійснення плати за згоду у розмірі, що не перевищує 246 млн. доларів США;

4) забезпечити тимчасове зупинення здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону України “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами”.

Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури у зв’язку із здійсненням правочину щодо переведення доручено забезпечити здійснення плати за згоду у розмірі, що не перевищує 8,75 млн. доларів США.

Державній казначейській службі – тимчасово зупинити здійснення операцій з коштами, передбаченими у державному бюджеті для здійснення витрат на погашення та обслуговування боргових зобов’язань держави, пов’язаних із сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії щодо відсоткового доходу, нарахованого та відстроченого стосовно періодів нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2022 р. до 31 січня 2024 р. (включно), а також будь-якого відсоткового доходу, нарахованого, але не сплаченого на такий відсотковий дохід, та відсоткового доходу, нарахованого стосовно періоду нарахування відсоткового доходу починаючи з 1 лютого 2024 р. до 31 липня 2024 р. (включно), на строк, установлений статтею 1 Закону «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами».

Міністрові фінансів доручається укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із здійсненням правочинів з державним боргом та правочину щодо переведення відповідно до Основних умов.

Автор: Наталя Мамченко

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