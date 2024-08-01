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У Чехії затримали підлітка за підготовку теракту на ЛГБТ+ заході в Словаччині

20:57, 1 серпня 2024
Чеська поліція арештувала неповнолітнього за підозрою в тероризмі перед Rainbow Pride.
У Чехії затримали підлітка за підготовку теракту на ЛГБТ+ заході в Словаччині
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Чеська поліція затримала неповнолітнього громадянина у зв'язку з підготовкою теракту на Rainbow Pride, найбільшому публічному заході для ЛГБТ+ спільноти в Словаччині. Про це повідомляє Deník N.

Підлітка взяли під варту, оскільки існували побоювання, що він може перешкоджати слідству та повторити злочинні дії. Головний прокурор міста Оломоуць Радим Драгун зазначив, що затриманому не висунуто підозру в підготовці теракту, оскільки він добровільно утримався від подальших дій. Натомість чеська поліція звинувачує його у підтримці та сприянні тероризму, а також у створенні та просуванні руху, спрямованого на придушення прав і свобод людини.

Справу пов'язують з групою в Telegram, де кілька сотень переважно неповнолітніх учасників поширювали екстремістські погляди та планували теракт. За даними Deník N, учасники групи обмінювалися неонацистською символікою та активно планували свою першу акцію, яка мала відбутися 20 липня в Братиславі під час Маршу рівності. Вони мали намір вбити учасників маршу.

За ці злочини чеське законодавство передбачає до 15 років ув'язнення, але для неповнолітніх покарання може бути м'якшим. Після затримання підлітка празька поліція заявила про посилення заходів безпеки на місцевому ЛГБТ-фестивалі.

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