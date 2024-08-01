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Окуляри засновника гурту The Beatles Джона Леннона на аукціоні пішли з молотка за 50 тисяч доларів

20:18, 1 серпня 2024
Унікальні круглі окуляри з синім затемненням, які Леннон подарував відвідувачу студії Abbey Road, продали з аукціону за $50,2 тис.
Окуляри засновника гурту The Beatles Джона Леннона на аукціоні пішли з молотка за 50 тисяч доларів
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Культові окуляри засновника The Beatles Джона Леннона продали на аукціоні за 50 тисяч доларів. Про це повідомляє BBC.

Так, 31 липня в гольф-клубі Farleigh у Великій Британії анонімний закордонний покупець придбав окуляри музиканта Джона Леннона за 40 тис. фунтів стерлінгів ($50,2 тис).

Ці окуляри сам засновник легендарного гурту The Beatle подарував чоловікові, на імʼя Майкл, в 1968 році на студії звукозапису «Еббі Роуд» (Abbey Road Studios). 

«Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: «Нічого, він може їх взяти», — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.

«З точки зору ефемерності, те, що всі хочуть, — це The Beatles, а все, що пов’язано з Джоном Ленноном, — це преміум. Він зробив знаковим зовнішній вигляд округлих окулярів із синім відтінком, і все, що пов’язано з ним, має величезний попит», - сказала представниця аукціону Кетрін Саутон.

Колишній власник окулярів поділився, що отримав їх просто від Леннона.

«Це не окуляри за рецептом Джона Леннона, але він подарував їх мені і привітав з днем ​​народження, так що для мене цього достатньо», - зазначив Майкл.

Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених власником окулярів у 1968 і 1969 роках, коли він відвідував «Еббі-роуд», була продана за 2600 фунтів ($3,2 тис.).

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