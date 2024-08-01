Очки основателя группы The Beatles Джона Леннона на аукционе ушли с молотка за 50 тысяч долларов

Уникальные круглые очки с синим затмением, которые Леннон подарил посетителю студии Abbey Road, продали с аукциона за $50,2 тыс.

Культовые очки основателя The Beatles Джона Леннона продали на аукционе за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает BBC.

Так, 31 июля в гольф-клубе Farleigh в Великобритании анонимный зарубежный покупатель приобрел очки музыканта Джона Леннона за 40 тысяч фунтов стерлингов ($50,2 тысяч).

Эти очки сам основатель легендарной группы The Beatle подарил мужчине, по имени Майкл, в 1968 году на студии звукозаписи «Эбби Роуд» (Abbey Road Studios).

«Молодой мужчина увидел лежащие на фортепиано очки и пошел их забрать, но его тогдашняя девушка сказала ему оставить их, на что Леннон ответил: «Ничего, он может их взять», — поделились в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.

«С точки зрения эфемерности, то, что все хотят – это The Beatles, а все, что связано с Джоном Ленноном, – это премиум. Он сделал знаковым внешний вид округлых очков с синим оттенком, и все, что связано с ним, пользуется огромным спросом», - сказала представитель аукциона Кэтрин Саутон.

Бывший владелец очков поделился, что получил их прямо от Леннона.

«Это не очки по рецепту Джона Леннона, но он подарил их мне и поздравил с днем ​​рождения, так что для меня этого достаточно», – отметил Майкл.

Коллекция из 33 черно-белых фотографий, сделанных владельцем очков в 1968 и 1969 годах, когда он посещал «Эбби-роуд», была продана за 2600 фунтов ($3,2 тыс.).

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