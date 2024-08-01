В Чехии задержали подростка за подготовку теракта на ЛГБТ+ мероприятии в Словакии

Чешская полиция арестовала несовершеннолетнего по подозрению в терроризме перед Rainbow Pride.

Чешская полиция задержала несовершеннолетнего гражданина в связи с подготовкой теракта на Rainbow Pride, крупнейшем публичном мероприятии для ЛГБТ+ сообщества в Словакии. Об этом сообщает Deník N.

Подростка взяли под стражу, поскольку существовали опасения, что он может препятствовать следствию и повторить преступные действия. Главный прокурор города Оломоуц Радим Драгун отметил, что задержанному не предъявлено подозрение в подготовке теракта, поскольку он добровольно воздержался от дальнейших действий. Зато чешская полиция обвиняет его в поддержке и содействии терроризму, а также в создании и продвижении движения, направленного на подавление прав и свобод человека.

Дело связывают с группой в Telegram, где несколько сотен преимущественно несовершеннолетних участников распространяли экстремистские взгляды и планировали теракт. По данным Deník N, участники группы обменивались неонацистской символикой и активно планировали свою первую акцию, которая должна была состояться 20 июля в Братиславе во время Марша равенства. Они намеревались убить участников марша.

За эти преступления чешское законодательство предусматривает до 15 лет заключения, но для несовершеннолетних наказание может быть более мягким. После задержания подростка пражская полиция заявила об усилении мер безопасности на местном ЛГБТ-фестивале.

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