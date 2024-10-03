У аеропорту Японії вибухнула бомба часів Другої світової війни, відео

Через вибух довелося скасувати понад 80 рейсів.

В аеропорту японського міста Міядзакі здетонувала бомба часів Другої світової війни. Через інцидент довелося скасувати понад 80 рейсів. Про це повідомляє Associated Press.

Розслідування силами самооборони та поліції підтвердило, що вибух спричинила бомба вагою 500 фунтів (близько 227 кг), і подальшої небезпеки немає. Наразі з’ясовують причину її детонації.

Представники Міністерства земельних ресурсів і транспорту заявили, що під час вибуху бомби в аеропорту поблизу не було літаків.

Зазначається, що вибух утворив кратер на рульовій доріжці діаметром близько семи метрів і глибиною один метр.

Аеропорт Міядзакі був побудований у 1943 році як льотний тренувальний полігон для імператорського флоту Японії, звідки пілоти-камікадзе вирушали на місії. Зараз же це державний вузловий міжнародний аеропорт.

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