На Київщині засуджений на 10 років за побиття та зґвалтування неповнолітньої оскаржив вирок — що вирішив апеляційний суд

Після святкування Нового року засуджений, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім, напав на дівчину та зґвалтував.

Київський апеляційний суд розглянув матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою мешканця Бориспільского району, засудженого на 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом першої інстанції встановлено, що обвинувачений (неповнолітній на момент вчинення злочину) 1 січня 2021 року після участі у Новорічній вечірці, під час руху із неповнолітньою дівчнию від свого помешкання до будинку культури через лісопосадку, вирішив зґвалтувати її. При цьому він побив потерплілу.

Вироком Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 14 лютого 2023 року обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, та відповідно до статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено обвинуваченому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Початок строку покарання вирішено обчислювати з моменту його затримання – 01 січня 2021 року.

Інформацію про нього включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи.

На користь держави із засудженого стягнуто судові витрати за проведення експертизи у розмірі 16 546 гривень.

За результатом апеляційного розгляду провадження, апеляційну скаргу залишено без задоволення.

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