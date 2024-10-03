В Киевской области осужденный на 10 лет за избиение и изнасилование несовершеннолетней обжаловал приговор — что решил апелляционный суд

После празднования Нового года осужденный, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, напал на девушку и изнасиловал.

Киевский апелляционный суд рассмотрел материалы уголовного производства по апелляционной жалобе жителя Бориспольского района, осужденного на 10 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом первой инстанции установлено, что обвиняемый (несовершеннолетний на момент совершения преступления) 1 января 2021 после участия в Новогодней вечеринке, во время передвижения с несовершеннолетней девочкой от своего помещения в дом культуры через лесопосадку, решил изнасиловать ее. При этом он избил потерпевшую.

Приговором Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области от 14 февраля 2023 года обвиняемый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, частью 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, и в соответствии со статьей 70 поглощение менее строгого наказания более суровым окончательно назначено обвиняемому наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

Начало срока наказания решено исчислять с момента его задержания – 1 января 2021 года.

Информация о нем включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица.

В пользу государства с осужденного взысканы судебные издержки на проведение экспертизы в размере 16 546 гривен.

По результатам апелляционного рассмотрения производства апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения.

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