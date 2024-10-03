Налоговая разъясняет, что публичное объединение может осуществлять деятельность со статусом юридического лица либо без такового статуса.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, осуществляется ли взятие на учет в ГНС по основному месту учета общественных объединений без статуса юрлица.

Отмечается, что нормами п. 15.1 НКУ определено, что налогоплательщиками являются юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, имеющие, получающие (передающие) объекты налогообложения или осуществляющие деятельность (сделки), являющиеся объектом налогообложение согласно НКУ или налоговым законам, и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов согласно НКУ.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 22.03.2012 №4572-VI «Об общественных объединениях» общественное объединение – это добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в том числе экономических , социальных, культурных, экологических и других интересов.

Общественное объединение может осуществлять деятельность со статусом юридического лица или без этого.

Согласно нормам этого Закона №4572, общественные объединения без статуса юридического лица не имеют права быть участником гражданско-правовых отношений, приобретать имущественные и неимущественные права в соответствии с законодательством.

В целях учета общественных объединений и обеспечения общего доступа к информации об общественных объединениях уполномоченный орган по вопросам регистрации ведет Реестр общественных объединений. Основные сведения Реестра общественных объединений открыты для бесплатного доступа на вебпортале уполномоченного органа по вопросам регистрации, и содержат сведения о типе записи: общественное объединение (со статусом юридического лица) или общественное объединение (без статуса юридического лица).

Общественные объединения, включенные в Реестр общественных объединений без статуса юридического лица, не подлежат взятию на налоговый учет в контролирующих органах.

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