Первый день тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов – проблемы и нюансы

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась, как будущие судьи апелляционных судов преодолевали первый этап конкурса.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов заходят в помещение, где состоится тестирование, источник фото: SUD.UA

Кандидаты на 550 вакантных должностей судей судов апелляционной инстанции 2 октября 2024 года начали процедуру, которая официально называется «тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда».

Тестирование – это первый этап конкурса, объявленного еще 14 сентября 2023 года.

Сдавать тестирование 1 836 кандидатов будут до 23 октября. Тестирование проходит по группам согласно заранее выбранной специализации.

В отличие от предыдущих конкурсных процедур, а также процедур отбора на должности судей судов первой инстанции, как тестирование на знание норм права, так и практические задания, кандидаты будут выполнять исключительно на ноутбуках.

Для того, чтобы добраться до следующего этапа – практического задания, кандидатам необходимо набрать минимум 112,5 баллов из 150 возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов у кандидатов есть 150 минут.

О результатах тестирования кандидаты узнают после окончания процедуры тестирования – результат отображается на экране ноутбука.

Фото: SUD.UA

Бытовые трудности

Хотя информатизация процесса сдачи экзамена достигла значительного прогресса по сравнению с прошлыми годами, впрочем, элементарных бытовых проблем Комиссии во время тестирования, похоже, избежать не удалось.

Поскольку первая группа кандидатов в общие апелляционные суды (гражданская специализация) прибыла к зданию ВККС еще до 8:00 (тестирование начиналось в 9:00), оказалось, что заняться им перед тестированием особенно и нечем.

Кафе, которое находится в подвале Комиссии, было закрыто даже в 10:00, и поэтому, в поисках обычного кофе или питьевой воды будущим судьям апелляций пришлось бродить по соседним улицам.

Кроме того, оказалось, что процедура регистрации группы из 60 человек на тестирование является не столь уж быстрой.

Поскольку из-за того, что в помещение, где проходило тестирование, запускали по одному человеку в порядке очереди (к тому же с осмотром вещей кандидатов), то многим претендентам на мантии судей апелляционной инстанции пришлось около 40 минут находиться на довольно прохладном утреннем воздухе. Поэтому некоторые из кандидатов, особенно женщины, которые поспешили сдать верхнюю одежду, на момент получения разрешения пройти в помещение, выглядели несколько замерзшими.

Кроме того, когда претенденты заняли свои места в зале для тестирования, часть из них пожаловалась на то, что из-за акустических особенностей помещения не услышала объявления и сообщения, которые делали сотрудники Секретариата ВККС.

Фото: ВККС

Кандидаты пришли не все

Уже в первый день тестирования подтвердились опасения, что не все соискатели должностей судей судов апелляционной инстанции смогут приехать на экзамен.

Соответственно, если из первой группы кандидатов гражданской специализации численностью в 60 человек, явились для участия в тестировании 58 претендентов, то из второй группы той же численности прибыли на экзамен уже 54 кандидата.

То есть, из 120 кандидатов в первый день не пришли на тестирование 8 человек, соответственно конкурс для них завершен досрочно.

Технические проблемы

В ходе процедуры тестирования группа кандидатов столкнулась с тем, что сумма набранных ими за тесты баллов не появилась на экранах их ноутбуков.

К счастью, итоговый балл отразился на мониторе у IT-администратора Комиссии, который находится в том же помещении, где проходит тестирование.

Поэтому Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак был вынужден лично объяснять, что происходит с результатами тестирования.

Он сообщил, что указанные инциденты стали возможны из-за недостаточной производительности программы, которая обеспечивает тестирование, однако уже в перерыве между тестированием двух групп кандидатов, указанная проблема, по словам Сергея Чумака, была решена.

«В такой ситуации не нужно рыдать, орать, мешать другим. Спокойно поднимаете руку, к вам подходит представитель Комиссии, сообщаете ему о возникшей проблеме. У нашего администратора можно увидеть ваш зафиксированный результат – он видит ваши ответы в режиме online и соответственно видит ваш итоговый результат», - рассказал Сергей Чумак кандидатам.

Впрочем, по имеющейся информации, одна из кандидаток, которая столкнулась с указанной проблемой и осталась недовольна количеством набранных баллов, все же написала жалобу, которую теперь должна рассмотреть Комиссия.

Фото: ВККС

Итоги тестирования 2 октября

По данным ВККС, 8 претендентов на должности судей апелляционных судов в первый день тестирования не набрали необходимый проходной балл, а еще 8 претендентов вообще не явились на тестирование.

Вместе с тем сразу 6 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.

Таким образом, 2 октября набрали проходной балл 104 претендента на должности судей общих апелляционных судов (гражданская специализация).

Фото: ВККС

Автор: Вячеслав Хрипун

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