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В Ирпене мужчина дважды выстрелил в охранника после конфликта с соседом

09:34, 3 октября 2024
Нетрезвый житель Ирпеня открыл огонь по охраннику ЖК.
В Ирпене мужчина дважды выстрелил в охранника после конфликта с соседом
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В городе Ирпень Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который дважды выстрелил в ногу охраннику жилого комплекса во время конфликта. Инцидент произошел после того, как 46-летний местный житель сделал замечание 24-летнему соседу, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя громко. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Охранник комплекса пытался вмешаться, чтобы уладить ситуацию, однако молодой человек ударил его, а затем достал пистолет и выстрелил дважды в ногу. Несмотря на ранения, охранник смог добраться до поста охраны и вызвать полицию и медиков.

Полиция Бучанского управления оперативно разыскала и задержала злоумышленника. У него изъяли зарегистрированный пистолет и патроны.

Следователи, под руководством Бучанской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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